E’ morta Milva

(Di sabato 24 aprile 2021)L’Italia piange. La grande cantante e attrice teatrale, al secolo Ilvia Maria Biolcati, èinfatti ieri, venerdì 23 aprile 2021, a Milano, dove viveva con la figlia Martina Corgnati e la segretaria Edith. Nata il 17 luglio 1939, l’81enne artista, soprannominata La Pantera di Goro e La Rossa, si è spenta dopo un periodo di malattia, proprio come spiegato dalla figlia all’Ansa. Tra i primi commenti pubblici alla triste notizia, quello di Dario Franceschini, Ministro della Cultura: “è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. La sua voce ha suscitato profonde emozioni in intere generazioni. Una grande italiana, un’artista che, partita dalla sua amata terra, ha calcato i palcoscenici internazionali, rendendo globale il suo successo e portando alto il nome del suo Paese. Addio ...

