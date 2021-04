Covid, Viminale: riaperture monitorate, controlli in aree movida (Di sabato 24 aprile 2021) Le riaperture che scattano da lunedì rispetto alle misure restrittive anti - Covid "dovranno essere essere attentamente monitorate" per evitare gli assembramenti. Lo scrive il Viminale nella circolare ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Leche scattano da lunedì rispetto alle misure restrittive anti -"dovranno essere essere attentamente" per evitare gli assembramenti. Lo scrive ilnella circolare ...

