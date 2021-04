Covid, in Abruzzo c0ntinua il trend in discesa ieri, individuati 158 casi positivi (Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70203 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 158 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2360 (di età compresa tra 82 e 92 anni, di cui 3 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 58607 dimessi/guariti (+337 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 70203 ial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto asi registrano 158 nuovi(di età compresa tra 9 mesi e 95 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovie sale a 2360 (di età compresa tra 82 e 92 anni, di cui 3 in provincia dell’Aquila e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero deisono compresi anche 58607 dimessi/guariti (+337 ...

