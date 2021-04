Covid, bimba di 10 anni muore dopo un mese in terapia intensiva (Di sabato 24 aprile 2021) E’ morta all’ospedale Gaslini di Genova la bimba di 10 anni colpita dal Covid, La piccola aveva trascorso un mese in terapia intensiva. Getty Immages/Andrea CampeanuIl Covid non miete vittime solo tra gli anziani. Non di rado il virus colpisce anche giovani e giovanissimi e, qualche volta, anche i bambini. Tra le vittime più giovani del virus una bimba di soli 10 anni, deceduta presso la “terapia intensiva Covid” dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. La piccola – riporta Today – era un soggetto fragile poiché affetta da da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza. La bambina era ... Leggi su formatonews (Di sabato 24 aprile 2021) E’ morta all’ospedale Gaslini di Genova ladi 10colpita dal, La piccola aveva trascorso unin. Getty Immages/Andrea CampeanuIlnon miete vittime solo tra gli anziani. Non di rado il virus colpisce anche giovani e giovanissimi e, qualche volta, anche i bambini. Tra le vittime più giovani del virus unadi soli 10, deceduta presso la “” dell’ospedale pediatrico Gina Gaslini di Genova. La piccola – riporta Today – era un soggetto fragile poiché affetta da da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza. La bambina era ...

