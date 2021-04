Covid, arriva la variante indiana: segnalata in Svizzera (Di sabato 24 aprile 2021) Un primo caso della variante del Covid-19 che sta contribuendo all’esplosione dell’epidemia in India è stato rilevato in Svizzera, ha annunciato oggi l’autorità sanitaria pubblica. “Il primo caso della variante indiana del Covid-19 è stato scoperto in Svizzera”, ha detto in un tweet l’Ufficio federale della sanità pubblica, aggiungendo che la variante del virus è stata trovata in una persona in transito in uno degli aeroporti del Paese. Lo ha fatto sapere l’Ufficio federale della sanità pubblica su Twitter. E’ in corso la valutazione sull’inserimento dell’India nella lista dei Paesi a rischio, precisa l’Ufsp. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Un primo caso delladel-19 che sta contribuendo all’esplosione dell’epidemia in India è stato rilevato in, ha annunciato oggi l’autorità sanitaria pubblica. “Il primo caso delladel-19 è stato scoperto in”, ha detto in un tweet l’Ufficio federale della sanità pubblica, aggiungendo che ladel virus è stata trovata in una persona in transito in uno degli aeroporti del Paese. Lo ha fatto sapere l’Ufficio federale della sanità pubblica su Twitter. E’ in corso la valutazione sull’inserimento dell’India nella lista dei Paesi a rischio, precisa l’Ufsp. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

