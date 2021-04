CorSport: Marotta e Scaroni non si dimettono, hanno deciso di aspettare gli eventi (Di sabato 24 aprile 2021) Marotta e Scaroni sono stati gli unici dirigenti dei tre club ribelli della Superlega a partecipare all’assemblea di Serie A tenutasi ieri. Agnelli non ha presenziato. Il Corriere dello Sport scrive che i due sono rimasti in silenzio tutto il tempo. “Non hanno profferito parola: hanno solo ascoltato e votato, quando i club sono stati chiamati a esprimersi sul pacchetto 2 dei diritti da rimettere in vendita e sul correttivo per la quota dei ricavi basata sul pubblico degli stadi”. Nessuno dei due ha preso l’iniziativa per fare un passo indietro. “Entrambi hanno partecipato all’Assemblea con l’idea di attendere gli eventi. E, visto che il loro destino non faceva parte dell’elenco ufficiale degli argomenti di giornata, sapevano che la resa dei conti sarebbe stata comunque rinviata. Facile, comunque, che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021)sono stati gli unici dirigenti dei tre club ribelli della Superlega a partecipare all’assemblea di Serie A tenutasi ieri. Agnelli non ha presenziato. Il Corriere dello Sport scrive che i due sono rimasti in silenzio tutto il tempo. “Nonprofferito parola:solo ascoltato e votato, quando i club sono stati chiamati a esprimersi sul pacchetto 2 dei diritti da rimettere in vendita e sul correttivo per la quota dei ricavi basata sul pubblico degli stadi”. Nessuno dei due ha preso l’iniziativa per fare un passo indietro. “Entrambipartecipato all’Assemblea con l’idea di attendere gli eventi. E, visto che il loro destino non faceva parte dell’elenco ufficiale degli argomenti di giornata, sapevano che la resa dei conti sarebbe stata comunque rinviata. Facile, comunque, che ...

