Chi è Barbara Exignotis | la seconda moglie di Nino Frassica?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 24 aprile 2021) Ecco chi è, nota soprattutto per essere ladiha un passato come attrice a luci rosse, divenuta poi nota soprattutto per essere ladi. L’ex attrice pornografica è nata nel 1975. Nel mondo dei film a luci rosse era nota come Blondie, l’ultimo film in cui ha recitato risale al 2007, Bella di Notte. Dopo aver lasciato il pornoiniziò a recitare in teatro, è lì che ha conosciutonel 2008. Insieme al marito ha recitato nello spettacolo teatrale Liubov pret-a-porté. Per quanto riguarda ...