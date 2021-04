“C’è una comparazione, è la stessa”. Denise Pipitone e la piccola Danas. Cosa è saltato fuori a Quarto Grado (Di sabato 24 aprile 2021) Scomparsa di Denise Pipitone, nuova pista di indagini. Dopo le intercettazioni inedite sul caso Denise Pipitone, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004, spuntano anche alcune immagini a supporto delle indagini che da quel 2004 non si sono mai arrestate. Un video fatto da una guardia giurata a Milano poco più di un mese dalla scomparsa della bambina mostrerebbe qualCosa di significativo. Come più volte ribadito dalla madre di Denise, Piera Maggio, la piccola non si sarebbe mai allontanata da sola, perché aveva paura delle macchine e persino dei venditori ambulanti. L’ipotesi più plausibile resterebbe una, ovvero che Denise, è stata “sequestrata in una manciata di minuti”. Numerosi gli appelli lanciati da Piera Maggio, così come la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Scomparsa di, nuova pista di indagini. Dopo le intercettazioni inedite sul caso, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004, spuntano anche alcune immagini a supporto delle indagini che da quel 2004 non si sono mai arrestate. Un video fatto da una guardia giurata a Milano poco più di un mese dalla scomparsa della bambina mostrerebbe qualdi significativo. Come più volte ribadito dalla madre di, Piera Maggio, lanon si sarebbe mai allontanata da sola, perché aveva paura delle macchine e persino dei venditori ambulanti. L’ipotesi più plausibile resterebbe una, ovvero che, è stata “sequestrata in una manciata di minuti”. Numerosi gli appelli lanciati da Piera Maggio, così come la ...

