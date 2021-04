Cambiare i trattati Ue? Ora si può Parola di Angela Merkel

(Di sabato 24 aprile 2021)europei? Per la cancelliera tedescaora si può. La pandemia di Covid-19 ha funto da virus acceleratore anche per la dimostrazione dei limiti politici e operativi dell’Unione Europea come organizzazione internazionale, ha spiazzato Bruxelles sul fronte della gestione delle conseguenze politiche ed economiche della crisi, messo le istituzioni principali (Bce a parte) ai InsideOver.

Advertising

gralbertazzi : In Germania aumentano gli euroscettici, delusi dall\'Ue sui vaccini. E la Merkel dice agli eredi: cambiare i tratta… - AngeloAbela3 : RT @MaxSalini: Errori, lentezze, burocrazia: la #pandemia ha dimostrato che l’Ue deve cambiare e migliorare. La Conferenza sul futuro dell’… - MaxSalini : Errori, lentezze, burocrazia: la #pandemia ha dimostrato che l’Ue deve cambiare e migliorare. La Conferenza sul fut… - TerlizziGerardo : RT @tempoweb: #recoveryfund, il veto di #Ungheria e #Polonia rivela la vera faccia dell'#Ue - Lazyauditor1 : @SantucciFulvio É quello che intende Agnelli su Rep alla domanda su Draghi. Mi fa ridere che abbiano fatto riferime… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiare trattati

Inside Over

Ma ripeto, non è una questione di genere, ma di generazione: come sono stati? Visivo Per ... Joe Biden Joe Biden è una speranza, ma è difficileil sistema, legato com'è a logiche di ...Tra i tanti temidurante la conferenza stampa che si è svolta al termine della riunione della Giunta ...del nuovo decreto e l'auspicio è che le pressioni possano portare il Governo a...Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che L'Isola dei Famosi potrebbe cambiare giorno di programmazione: ecco quando andrebbe in onda.WhatsApp, alle porte dell'aggiornamento tanto temuto gli sviluppatori lanciano una nuova e utilissima funzione. Ecco di cosa si tratta.