Atalanta, torna Hateboer. Gasperini: «Potrebbe già giocare» (Di sabato 24 aprile 2021) Buone notizie in casa Atalanta: torna nella lista dei convocati anche Hans Hateboer. Ecco le parole di Gasperini Hans Hateboer torna tra i convocati di Gasperini: le parole del tecnico in conferenza stampa. Hateboer – «Sarà convocato domani, vedremo se sarà disponibile per giocare o meno. Ha bisogno di un po' di rodaggio, non ha giocato delle partite. Ieri abbiamo fatto una partita d'allenamento. È stato un infortunio osseo, non ha avuto problemi di ricaduta. Potrebbe essere disponibile, non so se a gara in corso o meno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta. Gasperini punta in alto: vogliamo chiudere al secondo posto vincendole tutte Alla vigilia del posticipo di domani sera (ore 20.45, diretta su Sky Sport 1) al Gewiss Stadium contro il Bologna il tecnico fissa l'obbiettivo di stagione ...

