Amici 20, Enula e Sangiovanni cosa c'è di vero? (Di sabato 24 aprile 2021) Con l'uscita di Enula, Amici ha perso un altro talento davvero interessante. La cantante (che ha spiegato come mai si tinge le mani e il volto) intervistata da Coming Soon ha parlato del suo rapporto particolare con Sangiovanni ed ha dichiarato che tra loro era un po' 'amore e odio'. Le parole di Enula "Io e Sangio – spiega Enula – abbiamo un rapporto di "amore e odio". Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po' pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima Amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione". Un bel legame intenso con Sangiovanni, ma nulla di più ...

