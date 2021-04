“Vite dedicate”, gli studenti bergamaschi si confrontano con il giudice Roberto Di Bella e don Marcello Cozzi (Di venerdì 23 aprile 2021) “Vite dedicate. Gli studenti incontrano i testimoni della Memoria e dell’Impegno Civile”, organizzato dal Centro di promozione della legalità (CPL) per la provincia di Bergamo (con l’Istituto Superiore “Giulio Natta” come capofila) e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con il Comune di Bergamo si chiude venerdì 23 aprile con l’incontro online con il giudice Roberto Di Bella e don Marcello Cozzi. Roberto Di Bella, ora Presidente del Tribunale dei Minori di Catania, e autore del famoso libro “Liberi di scegliere” da cui è stato tratto anche un film trasmesso su RAI1 nel 2019. Al giudice è affidato il racconto del suo impegno al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria che ha consentito ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) “. Gliincontrano i testimoni della Memoria e dell’Impegno Civile”, organizzato dal Centro di promozione della legalità (CPL) per la provincia di Bergamo (con l’Istituto Superiore “Giulio Natta” come capofila) e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con il Comune di Bergamo si chiude venerdì 23 aprile con l’incontro online con ilDie donDi, ora Presidente del Tribunale dei Minori di Catania, e autore del famoso libro “Liberi di scegliere” da cui è stato tratto anche un film trasmesso su RAI1 nel 2019. Alè affidato il racconto del suo impegno al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria che ha consentito ...

