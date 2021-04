Uomini e donne oggi, 23 aprile: GEMMA e TINA, aspro litigio (Di venerdì 23 aprile 2021) La puntata odierna (23 aprile 2021) di Uomini e donne si è aperta con l’aspro litigio tra GEMMA e TINA a causa delle dichiarazioni rilasciate dall’opinionista ad alcuni rotocalchi. Dopo un battibecco tra le due parti in causa, la Cipollari ha abbandonato momentaneamente il video collegamento nel bel mezzo del litigio, regalando un fuori onda in cui non sono mancate parole al vetriolo al telefono con la redazione. Leggi anche: Uomini E donne oggi, 22 aprile: Massimiliano ed Eugenia, un nuovo inizio? È stata poi mostrata sul ledwall l’esterna tra Roberto e GEMMA. I due hanno parlato principalmente di TINA, che secondo il cavaliere fa passare la ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 23 aprile 2021) La puntata odierna (232021) disi è aperta con l’traa causa delle dichiarazioni rilasciate dall’opinionista ad alcuni rotocalchi. Dopo un battibecco tra le due parti in causa, la Cipollari ha abbandonato momentaneamente il video collegamento nel bel mezzo del, regalando un fuori onda in cui non sono mancate parole al vetriolo al telefono con la redazione. Leggi anche:, 22: Massimiliano ed Eugenia, un nuovo inizio? È stata poi mostrata sul ledwall l’esterna tra Roberto e. I due hanno parlato principalmente di, che secondo il cavaliere fa passare la ...

