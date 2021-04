Uomini e donne, Armando Incarnato assente in studio: spuntano dettagli shock (Di venerdì 23 aprile 2021) Uomini e donne fa discutere per l’assenza in studio dello storico cavaliere del Trono Over, Armando Incarnato, su cui intanto spuntano particolari importanti e al contempo scioccanti, a mezzo social. Il campano da giorni non risulta presente in puntata, al dating-show , in occasione del cui ultimo appuntamento tv ad una dama che lo aveva nominato la conduttrice Maria De Filippi ha di tutta risposta chiesto in generale di non fare il nome di Armando, in quanto assente in studio. dettaglio che alimenta, intanto, tra le voci in circolo sulla lontananza del partenopeo dalla tv, quelle che vedono Incarnato in cattivi rapporti con la produzione del format di Canale 5. Questo, soprattutto alla luce di alcune ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 aprile 2021)fa discutere per l’assenza indello storico cavaliere del Trono Over,, su cui intantoparticolari importanti e al contempo scioccanti, a mezzo social. Il campano da giorni non risulta presente in puntata, al dating-show , in occasione del cui ultimo appuntamento tv ad una dama che lo aveva nominato la conduttrice Maria De Filippi ha di tutta risposta chiesto in generale di non fare il nome di, in quantoino che alimenta, intanto, tra le voci in circolo sulla lontananza del partenopeo dalla tv, quelle che vedonoin cattivi rapporti con la produzione del format di Canale 5. Questo, soprattutto alla luce di alcune ...

