Una Vita, anticipazioni 24 aprile: una grave minaccia (Di venerdì 23 aprile 2021) Una Vita, anche per questa settimana, saluterà i telespettatori con una puntata densa di avvenimenti e novità, come rivelano le anticipazioni di sabato 24 aprile. Innanzitutto, l'attenzione verrà focalizzata su casa Dominguez dove Bellita sarà ormai fuori controllo a causa della sua gelosia verso José ed Esther Nadal. Le discussioni tra i coniugi aumenteranno e la Del Campo arriverà ad accusare apertamente il marito di tradirla con la collega. José, dal canto suo, troverà incredibile che la moglie pensi quelle cose di lui e arriverà a passare la notte sul divano. Intanto, Genoveva dirà ad Ursula di essere sicura che ci sia il suo zampino nell'incidente di Felipe e le offrirà una grossa somma di denaro affinché lasci Acacias per sempre, ma la Dicenta rifiuterà. Dal canto suo, Felicia sarà determinata a scoprire da cosa derivi il ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 23 aprile 2021) Una, anche per questa settimana, saluterà i telespettatori con una puntata densa di avvenimenti e novità, come rivelano ledi sabato 24. Innanzitutto, l'attenzione verrà focalizzata su casa Dominguez dove Bellita sarà ormai fuori controllo a causa della sua gelosia verso José ed Esther Nadal. Le discussioni tra i coniugi aumenteranno e la Del Campo arriverà ad accusare apertamente il marito di tradirla con la collega. José, dal canto suo, troverà incredibile che la moglie pensi quelle cose di lui e arriverà a passare la notte sul divano. Intanto, Genoveva dirà ad Ursula di essere sicura che ci sia il suo zampino nell'incidente di Felipe e le offrirà una grossa somma di denaro affinché lasci Acacias per sempre, ma la Dicenta rifiuterà. Dal canto suo, Felicia sarà determinata a scoprire da cosa derivi il ...

Advertising

chetempochefa : Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Cain… - marmaz : A Milano succede una cosa strana: togli le auto dalle piazze e le piazze si riempiono di persone. Qui c'era un parc… - UlisseRai1 : Nerone ha dato l’avvio a una delle più colossali ricostruzioni mai viste in antichità, dando vita a nuove meravigli… - IndacoXD : RT @ollimak_: C’è di più: martedì si è tenuto un incontro su identità di genere e orientamento sessuale in presenza di una psicoterapeuta e… - AngelMorr3 : RT @fakevodkabetch: auguri alla donna che ha salvato la vita ad una delle persone più importanti della mia vita. auguri a una Donna con la… -