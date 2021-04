Una giornata dedicata ai libri | in un' epoca che | purtroppo | non sembra più avere tempo per loro

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ianti stereotipi guarda le foto Il 23 aprile 1616 scomparirono – tutti lo stesso giorno – tre degli autori più importanti e significativi mai esistiti al mondo: William Shakespeare (1564-1616), Miguel de Cervantes (1547-1616) e Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). Neanche avessero fatto apposta a scegliere lo stesso giorno. Quando l’Unesco si è trovato a decidere in che data far cadere lamondiale del libro e del diritto d’autore, era inevitabile, quindi, scegliere il 23 aprile. Dove nasce lamondiale del libro e del diritto d’autore I primi a ...

Advertising

virginiaraggi : Insieme agli Ambasciatori in Italia del Bahrein e di Israele, abbiamo piantato un albero all’interno del Bioparco d… - EnricoLetta : Una giornata per riflettere, ma soprattutto l’urgenza di agire. Il nostro impegno è costruire un PNRR che applichi… - fattoquotidiano : GIORNATA DELLA TERRA Nel nostro Paese una calamità al giorno e 3,5 miliardi alla anno di risarcimenti. E l'Onu racc… - Kiarachanel88 : RT @PokeMillennium: Oggi è la Giornata della Terra! ?? Festeggiamo questa speciale giorno con una splendida illustrazione raffigurante Celeb… - gaia81851781 : sono meteoropatica. oggi è proprio una giornata di M3RD4 -

Ultime Notizie dalla rete : Una giornata

Città Nuova

... gli economisti che hanno partecipato hanno stimatocrescita del PIL del 5,59% per il 1° ... I MARKET MOVERparticolarmente ricca sul fronte delle rilevazioni macroeconomiche per il Vecchio ...I dati epidemiologici del Lazio "sono coerenti con la zona gialla anche se permanepressione ... percentuali che non scontano le ulteriori diminuzioni di ieri e dellaodierna. Diminuiscono ...Meteo venerdì ancora instabile su parte d'Italia con piogge e rovesci. PIOGGE E TEMPORALI SOPRATTUTTO AL SUD: l'area di bassa pressione che si è scavata sul bacino centrale del ...Le regioni settentrionali si stanno già scaldando grazie al maggiore soleggiamento e saranno le prime a portarsi sopra media assieme a una parte del Centro, soprattutto la Toscana già entro la ...