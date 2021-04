Un bouquet di fiori unico nel suo genere, la proposta di Frame Condé Nast (Di venerdì 23 aprile 2021) Frame è "in bloom". Da oggi all'8 di maggio lo store di Condé Nast Italia accoglierà fiori bellissimi assieme a tutte le emozioni che sanno suscitare, in chi li riceve, ma anche in chi li regala, magari per un'occasione speciale come la Festa della Mamma. Le composizioni floreali sono un tripudio di profumi, di consistenze, di colori, e una forma di espressione artistica che reinventa uno dei doni della Natura. Lo sa bene Clori, fiorista rinomato a Milano, che Frame Condé Nast ha coinvolto in una nuova iniziativa dal fair primaverile. Dal 23 aprile al 2 di maggio infatti sarà possibile prenotare un bouquet esclusivo realizzato da Clori per Frame: incantevoli insiemi di fiori di stagione verranno ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021)è "in bloom". Da oggi all'8 di maggio lo store diItalia accoglieràbellissimi assieme a tutte le emozioni che sanno suscitare, in chi li riceve, ma anche in chi li regala, magari per un'occasione speciale come la Festa della Mamma. Le composizioni floreali sono un tripudio di profumi, di consistenze, di colori, e una forma di espressione artistica che reinventa uno dei doni della Natura. Lo sa bene Clori,sta rinomato a Milano, cheha coinvolto in una nuova iniziativa dal fair primaverile. Dal 23 aprile al 2 di maggio infatti sarà possibile prenotare unesclusivo realizzato da Clori per: incantevoli insiemi didi stagione verranno ...

