Top Dieci | ospiti prima puntata di stasera | 23 aprile 2021

stasera, 23 aprile 2021, in prima serata su Rai1 partirà la seconda edizione di Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti andato in onda lo scorso anno subito dopo il lockdown. Questa volta la scenografia sarà più ricca, il palcoscenico sarà animato dalla presenza di un gruppo di ballerini modelli e sono previsti ospiti a sorpresa. Al centro del gioco troveremo ancora due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Saranno loro ad affrontarsi per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell'attualità e della memoria: hit parade musicali, classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Ogni classifica sarà anticipata da una clip ...

