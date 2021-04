Tod’s, LVMH aumenta quota fino al 10% (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – LVMH è salita al 10% del capitale di Tod’s, consolidando la ventennale amicizia fra le famiglie Arnault e Della Valle. La società Diego Della Valle & C S.r.l. ha sottoscritto con Delphine S.A.S. (LVMH) un contratto per la vendita di 2.250.000 azioni Tod’s, pari al 6,8% del capitale sociale. LVMH già possiede il 3,2% del capitale di Tod’s. L’operazione sarà eseguita il 28 aprile 2021. Il prezzo per azione è di 33,10 euro, pari al prezzo medio ponderato per il volume di azioni Tod’s dei quindici giorni di negoziazione precedenti la data di sottoscrizione. A seguito del completamento dell’operazione, Diego Della Valle deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 63,64% del capitale sociale di Tod’s e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –è salita al 10% del capitale di, consolidando la ventennale amicizia fra le famiglie Arnault e Della Valle. La società Diego Della Valle & C S.r.l. ha sottoscritto con Delphine S.A.S. () un contratto per la vendita di 2.250.000 azioni, pari al 6,8% del capitale sociale.già possiede il 3,2% del capitale di. L’operazione sarà eseguita il 28 aprile 2021. Il prezzo per azione è di 33,10 euro, pari al prezzo medio ponderato per il volume di azionidei quindici giorni di negoziazione precedenti la data di sottoscrizione. A seguito del completamento dell’operazione, Diego Della Valle deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 63,64% del capitale sociale die ...

