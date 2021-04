The Witcher: Monster Slayer è in arrivo quest'estate su dispositivi Android (Di venerdì 23 aprile 2021) The Witcher: Monster Slayer, il gioco mobile in Realtà Aumentata messo a punto dallo Studio Spokko, è in fase di rifinitura: CD Projekt Red sta provvedendo a un soft launch in alcuni Paesi europei, ed è ancora possibile registrarsi per l'Early Access gratuito al titolo da questo link: il 28 aprile verranno selezionati i volenterosi giocatori che potranno testare il gioco in anteprima. "In seguito alla fase di soft launch, che ha coinvolto tester in molteplici Paesi, il lancio ufficiale del gioco si avvicina velocemente e ci aspettiamo avverrà quest'estate" ha dichiarato Piotr Nielubowicz di CDPR. Monster Slayer si insinua nel mercato dei giochi mobile in AR (che ha molto sofferto della pandemia che ha tenuto chiusi in casa gran parte dei possibili ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) The, il gioco mobile in Realtà Aumentata messo a punto dallo Studio Spokko, è in fase di rifinitura: CD Projekt Red sta provvedendo a un soft launch in alcuni Paesi europei, ed è ancora possibile registrarsi per l'Early Access gratuito al titolo dao link: il 28 aprile verranno selezionati i volenterosi giocatori che potranno testare il gioco in anteprima. "In seguito alla fase di soft launch, che ha coinvolto tester in molteplici Paesi, il lancio ufficiale del gioco si avvicina velocemente e ci aspettiamo avverrà" ha dichiarato Piotr Nielubowicz di CDPR.si insinua nel mercato dei giochi mobile in AR (che ha molto sofferto della pandemia che ha tenuto chiusi in casa gran parte dei possibili ...

