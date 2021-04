The Falcon and the Winter Soldier in cima alla classifica delle serie TV più viste (Di venerdì 23 aprile 2021) The Falcon and the Winter Soldier guida la classifica che riguarda le serie TV originali più viste tramite le maggiori piattaforme di streaming. The Falcon and the Winter Soldier occupa il primo posto nella classifica delle serie TV originali più viste nella settimana dal 22 al 28 marzo. Ecco la classifica Nielsen per le serie originali nella settimana dal 22 al 28 marzo riportata da Hollywood Reporter: The Falcon and the Winter Soldier (Disney +), 628 milioni di minuti visualizzati; Gli Irregolari di Baker Street (Netflix), 424 milioni; Ginny & Georgia (Netflix), 390 milioni; Chi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021) Theand theguida lache riguarda leTV originali piùtramite le maggiori piattaforme di streaming. Theand theoccupa il primo posto nellaTV originali piùnella settimana dal 22 al 28 marzo. Ecco laNielsen per leoriginali nella settimana dal 22 al 28 marzo riportata da Hollywood Reporter: Theand the(Disney +), 628 milioni di minuti visualizzati; Gli Irregolari di Baker Street (Netflix), 424 milioni; Ginny & Georgia (Netflix), 390 milioni; Chi ...

comicus_it : Esce oggi l'ultima puntata di The Flacon and the Winter Soldier. Fra i vari volumi che @PaniniComicsIT ha proposto… - FoolsGolD26 : ma se oggi è uscito l’ultimo episodio di the falcon and the winter solidier io cosa faccio fino a quando esce la se… - hiddlestonxgirl : Look it’s the Balck Falcon No it’s Capitan America Manos sbzkakajhssjakskaksjsj - 177ABakerStreet : @BlackxOlsen Wanda Vision perché Falcon and the winter soldier è stato meno interessante e in genere, non è il gene… - Lu_Vuittonnn : ma siete stronzi, mi sto trovando spoiler di the falcon and the winter soldier -