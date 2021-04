Testo di Essere Umano di Ligabue | un groove rock dall’album 7

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021)diha un grande riff che apre le danze. C’è tanto delle vecchie produzioni, e non a caso 7 (2020) nasce dal momento che il cantautore di Correggio ha rispolverato vecchi appunti per riformularli e trasformarli in nuovi inediti.didiè forte di un ritmo in cui le chitarre si pavoneggiano come strida sincopate, caldeggiate da una combinazione cassa+timpano che rende la strofa un simposio tribale pieno di. Ciò chesa fare bene, del resto, è proprio il. Ildi, tutto italiano eppure tanto internazionale, raggiunge in questo singolo l’ennesima ...