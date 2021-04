Successo per lancio Space X, 4 astronauti in volo verso Iss (Di venerdì 23 aprile 2021) Successo per Space X, la società di proprietà di Elon Musk, che ha portato in orbita quattro astronauti che ora viaggiano verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) che dovrebbero raggiungere nelle prime ore di sabato. Il decollo è avvenuto oggi all’alba al Kennedy Space Center. Si tratta del terzo volo del gruppo fondato da Musk. A bordo della navicella Crew Dragon di SpaceX ci sono gli astronauti della Nasa Megan McArthur e Shane Kimbrough, il francese Thomas Pesquet e il giapponese Akihiko Hoshide. “Di solito non riesco a dormire la notte prima di un lancio, ed era vero la notte prima di questo, quindi non ho dormito molto. Ma fortunatamente abbiamo una grande squadra”, ha spiegato Musk secondo quanto riferisce il ‘Washington ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021)perX, la società di proprietà di Elon Musk, che ha portato in orbita quattroche ora viaggianola Stazione spaziale internazionale (Iss) che dovrebbero raggiungere nelle prime ore di sabato. Il decollo è avvenuto oggi all’alba al KennedyCenter. Si tratta del terzodel gruppo fondato da Musk. A bordo della navicella Crew Dragon diX ci sono glidella Nasa Megan McArthur e Shane Kimbrough, il francese Thomas Pesquet e il giapponese Akihiko Hoshide. “Di solito non riesco a dormire la notte prima di un, ed era vero la notte prima di questo, quindi non ho dormito molto. Ma fortunatamente abbiamo una grande squadra”, ha spiegato Musk secondo quanto riferisce il ‘Washington ...

