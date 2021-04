SpaceX: lancio in diretta verso la ISS con 4 astronauti a bordo (Di venerdì 23 aprile 2021) La capsula Crew Dragon 2 realizzata da SpaceX decollerà in diretta da Cape Canaveral per portare 4 astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale La SpaceX sta per compiere un’altra impresa. L’azienda spaziale fondata da Elon Musk si appresta infatti ad effettuare il terzo volo con equipaggio. La NASA confida molto nelle capacità di SpaceX per non dover più dipendere dalla navicella Soyuz e dai razzi russi per dover trasportare uomini e attrezzature sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il razzo è il celebre Falcon 9 realizzato dall’azienda privata fondata da Musk e decollerà dalla base di Cape Canaveral. Ora prevista per il decollo: 5:49 ora locale (11:50 in Italia). Il razzo di SpaceX trasporterà 4 uomini a bordo della capsula Crew ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) La capsula Crew Dragon 2 realizzata dadecollerà inda Cape Canaveral per portare 4della Stazione Spaziale Internazionale Lasta per compiere un’altra impresa. L’azienda spaziale fondata da Elon Musk si appresta infatti ad effettuare il terzo volo con equipaggio. La NASA confida molto nelle capacità diper non dover più dipendere dalla navicella Soyuz e dai razzi russi per dover trasportare uomini e attrezzature sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il razzo è il celebre Falcon 9 realizzato dall’azienda privata fondata da Musk e decollerà dalla base di Cape Canaveral. Ora prevista per il decollo: 5:49 ora locale (11:50 in Italia). Il razzo ditrasporterà 4 uomini adella capsula Crew ...

Advertising

ESA_Italia : Spettacolare lancio per @esa @Thom_astro e #Crew2 con #SpaceX Dragon 'Endeavour' - Continuate a seguire la diretta… - ESA_Italia : Il momento in cui la 'passerella' di accesso alla capsula viene staccata. Lancio previsto tra meno di dieci minuti.… - ilpost : Per la prima volta SpaceX ha portato in orbita quattro astronauti su un veicolo spaziale già utilizzato - AnsaScienza : Lanciata la #CrewDragon della #SpaceX con il primo astronauta europeo. Quattro veterani verso la @Space_Station… - TeoloMassimo : RT @AnsaScienza: Lanciata la navetta #CrewDragon della #SpaceX che per conto della #NASA porta sulla @Space_Station 4 veterani, fra i quali… -