SpaceX ha portato in orbita quattro astronauti con Crew Dragon 2

Nuovo obiettivo raggiunto per SpaceX di Elon Musk: il lancio del veicolo spaziale Crew Dragon 2 con a bordo i 4 astronauti è avvenuto con successo, direzione Stazione Spaziale Internazionale. A SpaceX Falcon 9 rocket carrying the company's Crew Dragon spacecraft is launched on NASA's SpaceX Crew-2 mission to the International Space Station with NASA astronauts Shane Kimbrough and Megan McArthur, ESA (European Space Agency) astronaut Thomas Pesquet, and Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) astronaut Akihiko Hoshide onboard, Friday, April 23, 2021, at NASA's Kennedy Space Center in Florida. NASA's SpaceX Crew-2 mission is the second Crew rotation mission of the ...

