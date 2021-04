Shirley Temple | l’eterna riccioli d’oro d’America

(Di venerdì 23 aprile 2021) C’era una volta una bambina dai foltie dalle fossette irresistibili. Si chiamavae per l’America della Grande Depressione fu come una manna dal cielo. Cantava, ballava e recitava con disinvoltura davanti alle cineprese di Hollywood, rivolgendosi ai milioni di spettatori che insieme a lei sognavano il vero lieto fine. Enfant prodige del cinema degli anni ’30, divenne insieme ai suoi personaggi il simbolo di una nazione che era obbligata a vedere l’arcobaleno dopo la tempesta e che non si poteva arrende di fronte alle avversità, ma caparbia sorrideva alla vita. Nonostante i pochi anni, che a stento si contavano sulle dita di una mano, seppe brillare più di Greta Garbo, diventando l’attrice più pagata del panorama internazionale. Ebbe una carriera precoce e intensa. La sua figura fu ...

La prima a vincerlo tre anni dopo fu: aveva 6 anni ed era stata già protagonista di 10 film. A vincerlo furono in 12; il premio rimase in vita fino al 1962, quando Patty Duke, 16 anni, ...C'era una volta una bambina dai folti riccioli d'oro e dalle fossette irresistibili. Si chiamava Shirley Temple e per l'America della Grande Depressione fu come una manna dal cielo. Cantava, ballava e ...