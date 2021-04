Se il burro è scaduto | non buttatelo | ma riutilizzatelo così!

(Di venerdì 23 aprile 2021) Se il, non gettatelo prese dalla stizza; vi tornerà utilissimo per risolvere alcuni inconvenienti domestici assolutamente inaspettati. Parliamo di uno degli ingredienti principali in cucina, spesso sostituito dall’olio perché più leggero. Ecco allora che potrebbe scadere, dimenticato in un angolino del frigorifero. Solitamente ce ne accorgiamo troppo tardi e veniamo colte dal raptus di liberarcene e rimpiazzarlo con un panetto fresco, nuovo di zecca. Male! Questo gesto va assolutamente evitato, perché parliamo di un alimento che risulta efficace come rimedio naturale in alcune circostanze specifiche della vita quotidiana. Curiose di scoprire a cosa può servire grazie alle sue svariate proprietà? Iniziamo! Se il, conservatelo comunque: ecco come potete riutilizzarlo! Se vi siete ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : burro scaduto

Agrodolce

Ilè una dimenticanza troppo frequente se abbiamo il frigo troppo pieno. Soprattutto se non gli abbiamo assegnato un posto fisso, per esempio in un ripiano dello sportello o dentro una ...Ilè una dimenticanza troppo frequente se abbiamo il frigo troppo pieno. Soprattutto se non gli abbiamo assegnato un posto fisso, per esempio in un ripiano dello sportello o dentro una ...Se il burro è scaduto, non gettatelo prese dalla stizza; vi tornerà utilissimo per risolvere alcuni inconvenienti domestici assolutamente inaspettati. Parliamo di uno degli ingredienti principali in ...Ti sei accorto che hai oltrepassato la data di scadenza del burro? Non buttarlo! Scopri come riutilizzare il burro scaduto con questi rimedi ...