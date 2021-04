Roma, capannone in fiamme: altissima colonna di fumo (Di venerdì 23 aprile 2021) A fuoco un capannone nella capitale. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 13. Immediati gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale. (screenshot video)Un’altissima colonna di fumo nero si è levata nel cielo di Roma , più esattamente nella zona nord – est della capitale. Visibile in maniera chiara da molte zone della capitale, ha fatto subito comprendere che qualcosa di grave stava accadendo. Infatti un incendio è sviluppato all’interno di un capannone a Tor Cervara, destando l’immediata reazione degli abitanti della zone preoccupati per ciò che stava avvenendo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Campania verso la zona gialla: De Luca ancora contro Figliuolo A segnalare il vasto focolaio è stata una telefonata ai vigili del fuoco proveniente da una ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) A fuoco unnella capitale. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 13. Immediati gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale. (screenshot video)Un’dinero si è levata nel cielo di, più esattamente nella zona nord – est della capitale. Visibile in maniera chiara da molte zone della capitale, ha fatto subito comprendere che qualcosa di grave stava accadendo. Infatti un incendio è sviluppato all’interno di una Tor Cervara, destando l’immediata reazione degli abitanti della zone preoccupati per ciò che stava avvenendo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Campania verso la zona gialla: De Luca ancora contro Figliuolo A segnalare il vasto focolaio è stata una telefonata ai vigili del fuoco proveniente da una ...

