Quel filo che lega Vojak e Mertens

(Di venerdì 23 aprile 2021) La storia non sceglie, lei dispone. Si dimentica poi ritorna e riparte, risale, cambia i tempi ma detiene lo scettro e riappare. Chi ha detto fino ad ieri che è solo business, è follia. Il pallone è altro. Il Napoli non vinceva una partita cinque a due in casa da ottantasette anni. Napoli-Torino. Era il 1934, a segno andò per due volteche il fascismo trasformò in Vogliani, ma questa è un’altra storia. Si, proprio lui che fino a ieri, al ventesimo del secondo tempo, era il bomber all time della storia azzurra in Serie A, è stato raggiunto da un belga cui hanno cambiato il nome in Ciro ma stavolta la scelta è stata di cuore e non di dolore. La storia si è ricompattata ed è ripartita e da queste parti si manifesta spesso nel giorno ventiduesimo del mese di aprile, il mese che, secondo alcuni, i greci dedicarono ad Afrodite la dea della bellezza e dell’amore mentre ...