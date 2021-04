NieR Replicant Ver.1.22474487139 è finalmente disponibile

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 aprile 2021)Ver.1.da oggi.è stato lanciato solo in Giappone per PS3 nel 2010. Ora abbiamo ottenuto una versione leggermente diversa con immagini migliorate, una colonna sonora ri-registrata, un nuovo episodio della storia e nuovi dungeon. "ver.1.... è una versione aggiornata di, precedentemente uscito solo in Giappone. Scopri il prequel unico di:Automata, il capolavoro acclamato dalla critica, rimodernizzato grazie a una grafica riportata in vita magistralmente, una storia affascinante e altro ancora!", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...