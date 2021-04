Nancy Brilli e la malattia di cui non aveva mai voluto parlare | «Ho subito otto interventi»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Non ha avuto una vita facile, che da giovane haun grave lutto, la perdita della madre, e ha dovuto fare i conti con unaimportante. «Io ho scoperto di avere l’endometriosi a 30 anni, quando mi hanno operato per la prima volta», ha raccontato l’attrice, che qualche tempo fa a “Le Iene” ha parlato per la prima volta dei suoi problemi di salute. leggi anche l’articolo —> Chi è: vita privata, carriera e curiosità sull’attrice romana «Io come tutte le donne che ne soffrono ho sempre avuto dolori mostruosi, ma non mi era stata diagnosticata. Mi dicevano: ‘vabbè che sarà mai, tutte le donne hanno dolori mestruali’. Ma erano dolori che non erano per niente normali. A 30 anni sto veramente malissimo, mi fanno una visita e avevo una cisti ...