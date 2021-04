Medicina e tecnologie Ict avanzate | nell’Università Federico II nasce il Cirmis

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’interazione fra le scienze mediche e leICT(intelligenza artificiale, Internet of Things, Extended Reality, Industrial bioengineering, Cloud, Big Data) rappresenta una grande opportunita’ per migliorare l’efficacia delle attività di prevenzione e di cura implementando un approccio dipersonalizzata. L’UniversitàII per rispondere alla nuova sfida scientifica ha mobilitato le diverse anime culturali dell’Ateneo dando vita al, il nuovo Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazione in Sanita’ creato sotto la guida della Presidente della Scuola didellaII, Maria Triassi, e attualmente diretto da Pasquale Arpaia, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e ...