Maxiconcorsi | oltre 177mila domande al Comune di Roma Peri il Concorso Sud 2 800 posti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maxiconcorsi oltre

Messina

Parte la stagione deiper l assunzione nella pubblica amministrazione: i primi tre che si apriranno dopo il 3 ... Per il concorso Sud sono arrivate99,000 domande (81.150 i candidati) ...Parte la stagione deiper l'assunzione nella pubblica amministrazione: i primi tre che si apriranno dopo il tre maggio saranno il Concorso Sud per 2.800 posti, quello dell'Agenzia delle Dogane per 2.500 ...Parte la stagione dei maxiconcorsi per l’assunzione nella ... Per il concorso Sud sono arrivate oltre 99,000 domande (81.150 i candidati) per 2.800 tecnici da assumere nelle amministrazioni ...Il concorso bandito dal Comune di Roma prevede assunzioni a tempo indeterminato per 1.470 persone nel complesso Al via dal 3 maggio, data fissata per la ripresa delle selezioni dopo lo stop dovuto all ...