"Ma queste sono stupidaggini!". Cacciari urla e toglie la parola alla Gruber: scena raggelante | Video (Di venerdì 23 aprile 2021) "Il coprifuoco è una stupidaggine totale, che sia alle 22 o alle 23". Massimo Cacciari, ospite di Lilli Gruber in collegamento a Otto e mezzo su La7 e gela la padrona di casa che sulla questione sembra avere, tanto per cambiare, un'opinione opposta a quella di Matteo Salvini. Forse per questo cerca sponda dal filosofo: "Non crede che sia un pretesto per fare propaganda in più per la Lega?". Risposta secca: "Il criterio, basta ragionarci un po', non può essere quello dell'orario. Se ho un assembramento, è pericoloso se entro alle 22, a mezzanotte o alle 5 di mattina. La norma che stabilisce un orario? Questo è puramente illogico e sfido chiunque a dire il contrario". "Però oggi la Francia ha messo il coprifuoco", obietta la Gruber per tirare acqua al mulino, sempre più traballante, dei chiusuristi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) "Il coprifuoco è una stupidaggine totale, che sia alle 22 o alle 23". Massimo, ospite di Lilliin collegamento a Otto e mezzo su La7 e gela la padrona di casa che sulla questione sembra avere, tanto per cambiare, un'opinione opposta a quella di Matteo Salvini. Forse per questo cerca sponda dal filosofo: "Non crede che sia un pretesto per fare propaganda in più per la Lega?". Risposta secca: "Il criterio, basta ragionarci un po', non può essere quello dell'orario. Se ho un assembramento, è pericoloso se entro alle 22, a mezzanotte o alle 5 di mattina. La norma che stabilisce un orario? Questo è puramente illogico e sfido chiunque a dire il contrario". "Però oggi la Francia ha messo il coprifuoco", obietta laper tirare acqua al mulino, sempre più trabnte, dei chiusuristi a ...

