Ma che cosa succede ad Arisa? Il mistero arriva dalla Toffanin: tam-tam sulla cantante (Di venerdì 23 aprile 2021) Si scaldano i motori di Verissimo in vista della puntata di domani, sabato 24 aprile. E da Silvia Toffanin ci saranno in copia Arisa e Lorella Cuccarini, rispettivamente insegnanti di canto e ballo di questa edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e arrivato ora al Serale, ovvero la fase finale della stagione. Le due ovviamente parleranno della loro esperienza nel talent-show, dove spesso confrontate in particolare con gli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, criticandone nel corso del programma alcune scelte e giudizi. Gli scontri sono stati vivaci e continui. In particolare, Arisa e la Cuccarini hanno più volte cercato di mitigare le stroncature dei loro allievi che piovevano da Zerbi e Celentano. Spesso le loro parole sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Si scaldano i motori di Verissimo in vista della puntata di domani, sabato 24 aprile. E da Silviaci saranno in copiae Lorella Cuccarini, rispettivamente insegnanti di canto e ballo di questa edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda semprerete ammiraglia Mediaset eto ora al Serale, ovvero la fase finale della stagione. Le due ovviamente parleranno della loro esperienza nel talent-show, dove spesso confrontate in particolare con gli insegnanti Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, criticandone nel corso del programma alcune scelte e giudizi. Gli scontri sono stati vivaci e continui. In particolare,e la Cuccarini hanno più volte cercato di mitigare le stroncature dei loro allievi che piovevano da Zerbi e Celentano. Spesso le loro parole sono ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi Crisanti com'era quella cosa che Stanford aveva ritirato lo studio che metteva in dubbio l'efficacia dei lock… - RobertoBurioni : Vi fareste da operare un chirurgo che si è disinfettato le mani due giorni prima? Ovviamente no. Fare circolare un… - NicolaPorro : Guardate la nuova clip di #Galli, che se ne inventa un’altra per difendere il #coprifuoco. Decide lui cosa è superf… - ellisf1thought : @elliotaldstan Io pensavo di fare ingegneria dopo il liceo ma questi tweet mi stanno traumatizzando... che poi la… - callmesavage99 : @ceofbooks Ma vogliamo normalizzare invece il fatto che ognuno si fa la propria cazzo di vita e che non dovete romp… -

Ultime Notizie dalla rete : che cosa La lettura è una forma di resistenza Nel generale e radicale rimescolamento di comportamenti, abitudini, consumi culturali che sta accompagnando la pandemia, cosa accade al libro e alla lettura? Circolano dati molto rassicuranti che forse hanno il limite di paragonare le vendite delle ultime settimane a quelle di un anno ...

Kehlani ha confermato il coming out come lesbica Quindi immagino che volevo farvi sapere una cosa di cui tutti erano già al corrente tranne me ". Anche se intorno a lei c'era chi aveva già intuito, Kehlani si è presa il suo tempo per conoscersi a ...

Coprifuoco alle 22 serve? Immunologa Viola: beneficio sui contagi discutibile Corriere della Sera Cirio: “Le riaperture penalizzano il Nord, compro i vaccini dal Canton Ticino” Alle 9 del mattino l’umore del presidente del Piemonte Alberto Cirio tende al cupo. L’irritazione per la virata del governo sulle scuole è ancora forte, le perplessità su riaperture che dalle regioni ...

"Tenebre e ossa": arriva la serie tv fantasy di Netflix Ecco, pur di raggiungere uno scopo farebbe di tutto, il che è al tempo stesso la più grande forza e la maggiore debolezza. Il casting della serie è un inno alla diversità, cosa ne pensa?

Nel generale e radicale rimescolamento di comportamenti, abitudini, consumi culturalista accompagnando la pandemia,accade al libro e alla lettura? Circolano dati molto rassicurantiforse hanno il limite di paragonare le vendite delle ultime settimane a quelle di un anno ...Quindi immaginovolevo farvi sapere unadi cui tutti erano già al corrente tranne me ". Anche se intorno a lei c'era chi aveva già intuito, Kehlani si è presa il suo tempo per conoscersi a ...Alle 9 del mattino l’umore del presidente del Piemonte Alberto Cirio tende al cupo. L’irritazione per la virata del governo sulle scuole è ancora forte, le perplessità su riaperture che dalle regioni ...Ecco, pur di raggiungere uno scopo farebbe di tutto, il che è al tempo stesso la più grande forza e la maggiore debolezza. Il casting della serie è un inno alla diversità, cosa ne pensa?