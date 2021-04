LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Nagornyy scappa via, bene Bartolini al corpo libero (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE 17.23 Nagornyy vola subito in avvio: 14.933. La repllica di Belyavskiy non sembra delle migliori. 17.21 Bravissimo Nicola! 14.500 per il suo esercizioo al quadrato, in linea con quanto fatto in qualifica. 17.18 Bello l’esercizio di Nicola Bartolini, preciso sugli arrivi. Un test importante in vista della finale di specialità di domani. 17.15 Ottimo 14.733 del britannico Jake Jarman al volteggio. 17.11 Il turco Ahmet Onder ottiene un ottimo 14.600 al quadrato, 14.200 per Braegger. Il nostro Stefano Patron parte con 13.433 al cavallo. Ora i due favoriti della vigilia. 17.08 Si sono esibiti Braegger e Asil con due buone prove al corpo libero. Attendiamo i punteggi. 17.00 INIZIA LA FINALE. 16.56 Nicola ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FINALE ALL-AROUND FEMMINILE 17.23vola subito in avvio: 14.933. La repllica di Belyavskiy non sembra delle migliori. 17.21 Bravissimo Nicola! 14.500 per il suo esercizioo al quadrato, in linea con quanto fatto in qualifica. 17.18 Bello l’esercizio di Nicola, preciso sugli arrivi. Un test importante in vista della finale di specialità di domani. 17.15 Ottimo 14.733 del britannico Jake Jarman al volteggio. 17.11 Il turco Ahmet Onder ottiene un ottimo 14.600 al quadrato, 14.200 per Braegger. Il nostro Stefano Patron parte con 13.433 al cavallo. Ora i due favoriti della vigilia. 17.08 Si sono esibiti Braegger e Asil con due buone prove al. Attendiamo i punteggi. 17.00 INIZIA LA FINALE. 16.56 Nicola ...

