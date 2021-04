Lega A | Dal Pino critico con Inter e Juve su fondi

Advertising

matteosalvinimi : Folle mettere a rischio la stagione estiva dell’Arena di #Verona, impossibile da pianificare con il coprifuoco alle… - pdnetwork : 'Le uscite di Salvini rischiano di danneggiare anche il lavoro di alcuni esponenti della Lega. Dal decreto imprese… - matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - PatrizioBuonagu : RT @ToniSonia: - alessia_smile6 : @cozzmat ma se vogliono così tanto che la lega esca dal governo draghi, non sarà, forse, la mossa giusta lo starci… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Dal

Il Sole 24 ORE

Il presidente dellaSerie A PaoloPino ha richiamato Juventus e Inter, nel corso dell'odierna assemblea di, per il comportamento tenuto nell'operazione fondi. Il numero uno della, in un discorso dai ...L'Assemblea diSerie A si è aperta con un durissimo monologo di PaoloPino contro Inter, Juve e Milan: i dettagli Secondo Calcioefinanza.it, l'odierna Assemblea diSerie A si è aperta con un durissimo ...Daniele Ripamonti (Lega), invece, precisa che la critica non è rivolta alla ricorrenza in sé, bensì alla spettacolarizzazione della guerra: "Non se ne sentiva il bisogno - dice al Giornale.it - Tutti ...(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha richiamato Juventus e Inter, nel corso dell'odierna assemblea di Lega, per il comportamento tenuto nell'operazione fondi.