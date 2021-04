Intel, ricavi e profitti in calo nel primo trimestre (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Intel, azienda di microprocessori statunitense, ha registrato ricavi e profitti in calo nei primi tre mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se sono risultati leggermente superiori alle stime degli analisti. I ricavi adjusted sono stati pari a 18,57 miliardi di dollari, contro 17,90 miliardi di dollari previsti e pressoché invariati anno su anno, mentre gli utili per azione adjusted sono stati di 1,39 dollari, contro gli 1,15 attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv) e in diminuzione dell’1% rispetto agli 1,41 del primo trimestre 2020. Il produttore di chip ha affermato che le vendite di chip per laptop sono state al massimo storico per l’azienda, essendo aumentate del 54% anno su anno, e che le vendite per PC sono aumentate del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –, azienda di microprocessori statunitense, ha registratoinnei primi tre mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2020, anche se sono risultati leggermente superiori alle stime degli analisti. Iadjusted sono stati pari a 18,57 miliardi di dollari, contro 17,90 miliardi di dollari previsti e pressoché invariati anno su anno, mentre gli utili per azione adjusted sono stati di 1,39 dollari, contro gli 1,15 attesi dagli analisti (secondo dati Refinitiv) e in diminuzione dell’1% rispetto agli 1,41 del2020. Il produttore di chip ha affermato che le vendite di chip per laptop sono state al massimo storico per l’azienda, essendo aumentate del 54% anno su anno, e che le vendite per PC sono aumentate del ...

