Il "kit del partigiano" per bambini fa infuriare Lega e FdI (Di venerdì 23 aprile 2021) L'amministrazione comunale di Usmate Velate (MB) ha promosso l'iniziativa di un'associazione del territorio rivolta ai bambini tra i 7 e i 12 anni di ritirare sacchetti contenenti regali e gadget evocativi della Resistenza e della lotta partigiana Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) L'amministrazione comunale di Usmate Velate (MB) ha promosso l'iniziativa di un'associazione del territorio rivolta ai bambini tra i 7 e i 12 anni di ritirare sacchetti contenenti regali e gadget evocativi della Resistenza e della lotta partigiana

Advertising

Nopecoroni : #POLITICA ad Umate/Velate (mb)distribuiscono il KIT DEL PARTIGIANO ai bambini di 7 anni,la sinistra arriva anche a… - TwittGiorgio : Il 'kit del nuovo partigiano' per i bambini che fa infuriare Lega e FdI ... DA RIDERE SE NON COINVOLGESSERO POVERI… - nonseinvisibile : #ShadowAndBone Ora passo al non spoiler: Kit è il perfetto Jesper, Freddy è il perfetto Kaz, Amita è la perfetta I… - cemeteryvampie : Kit alice vai arrumar o quarto: lana del rey + the cure + aurora + incenso - SCARLETS0LDIER : RT @heronchiId: comunque con le lacrime agli occhi posso dirvi che Freddy Carter, Kit Young e Amita Suman nei panni dei corvi spiaccicati p… -