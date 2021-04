George Clooney | Guardare E R con mia moglie è stato un disastro per il mio matrimonio

(Di venerdì 23 aprile 2021)ha svelato i retroscena del primo binge watching casalingo di E.R, con la, rivelatosi unper il suo. Nel corso della reunion virtuale di E.R. - Medici in prima linea,ha confessato chela serie con laAmal per la prima volta si è rivelato unper il suo. Come tanti altre persone, durante il periodo in cui è stata costretta a casa, Amalha recuperato qualche serie tv e perché non rimettersi in pari con l'amatissimo show interpretato dal marito anni prima? Così Amal fatto la conoscenza del Dottor Doug Ross, ma le cose sono andate peggio del previsto. "Questa cosa è stata davvero ...

, nei mesi di lockdown, ha fatto quel che han fatto tutti: recuperato, in streaming, nuove e vecchie produzioni. Sue produzioni. "È stato davvero un disastro per me", ha spiegato, ...I medici del County General Hospital scendono in campo per una reunion di E. R. - Medici in Prima Linea destinata a raccogliere risorse per una giusta causa. Il dottor Ross ritrova i suoi colleghi la ...George Clooney ha svelato i retroscena del primo binge watching casalingo di E.R, con la moglie, rivelatosi un disastro per il suo matrimonio. Nel corso della reunion virtuale di E.R. - Medici in ...All’evento online organizzato da StarsInTheHouse.com e realizzato a favore dell’organizzazione benefica Waterkeeper Alliance hanno partecipato Gloria Reuben (Jeanie Boulet), George Clooney (Doug Ross) ...