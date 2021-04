Enula e Sangiovanni | la verità sul loro rapporto | “Amore e odio” | inaspettata rivelazione

(Di venerdì 23 aprile 2021) Da alcune settimane il talent Amici 20 ha dovuto fare a meno di un grande talento,, eliminata nel corso della quarta puntata del serale. In una lunga intervista a Coming Soon, la giovane cantante si è raccontata parlando del suo percorso televisivo ed artistico ma anche dei rapporti personali che ha creato nella Scuola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

In una recente intervistaha fatto un'inaspettata rivelazione su. Ecco cosa ha detto l'ex allieva di ...Dopo essere uscita da Amici 20 ,è salita alla ribalta del gossip per diversi motivi. Intervistata di recente da Coming Soon , ...del suo particolare rapporto con il compagno di scuola...Da Rosa e Deddy a Sangiovanni e Giulia, a Martina con Aka (ed anche Raffaele?), a Enula con Alessandro. E molti dei flirt, che sono nati praticamente all’inizio della scuola, ancora resistono. Come ...Dopo essere uscita da Amici 20, Enula è salita alla ribalta del gossip per diversi motivi. Intervistata di recente da Coming Soon, la giovanissima cantante ha parlato nello specifico del suo ...