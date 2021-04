Donnarumma via? Il prossimo portiere é giá scelto (Di venerdì 23 aprile 2021) Come riporta Repubblica, il Milan starebbe valutando Maignan del Lille come eventuale sostituto di Donnarumma Dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1-2, il Milan ha solo tre punti di vantaggio sul Napoli quinto. I rossoneri, lunedì prossimo, sfideranno la Lazio in un match fondamentale per le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) Come riporta Repubblica, il Milan starebbe valutando Maignan del Lille come eventuale sostituto diDopo la sconfitta contro il Sassuolo per 1-2, il Milan ha solo tre punti di vantaggio sul Napoli quinto. I rossoneri, lunedì, sfideranno la Lazio in un match fondamentale per le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

saltRue126 : Strano, via MT non ci si doveva preoccupare del rinnovo di Donnarumma - vitojs92 : @AlphaLegend17 @44gattdernesto @realvarriale Si parla anche di donnarumma come via fatto per questo boh ma che veni… - mefisto94_ : @farted94 Sostituto di Donnarumma via lui - TommasoArmando : Hauge e Leao bastavano? No. Soprattutto, perchè prolungare con Raiola che può portare via Donnarumma a zero? Qui… - fabiogigli : Perdere a parametro zero #Donnarumma e #Calhanoglu è roba da dimissioni di tutta la dirigenza. Se non c’era accordo… -