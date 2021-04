"Devo operarmi al cuore, mi servono i soldi": sventata truffa da 30mila euro (Di venerdì 23 aprile 2021) Monza - A 77 anni cerca di fare un bonifico da 30mila euro a un sedicente violinista americano conosciuto in chat per aiutarlo a pagare una costosa operazione al cuore, ma l'impiegata della banca si ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Monza - A 77 anni cerca di fare un bonifico daa un sedicente violinista americano conosciuto in chat per aiutarlo a pagare una costosa operazione al, ma l'impiegata della banca si ...

Isola dei Famosi a Domenica Live, Brando Giorgi: 'Devo abbandonare l'Isola per operarmi a un occhio' Brando Giorgi , leader contestato e criticato, all'Isola dei Famosi si è dovuto ritirare per un'operazione all'occhio per un distaccamento della retina , operato è a riposo a casa. ll salotto di ...

"Devo operarmi al cuore, mi servono i soldi": sventata truffa da 30mila euro IL GIORNO "Devo operarmi al cuore, mi servono i soldi": sventata truffa da 30mila euro Agli agenti la donna ha raccontato di quanto fossero entrati in confidenza e che già la scorsa settimana aveva inviato 7mila euro al suo 'amico' come anticipo per un viaggio in Grecia che avrebbero ...

Transaminasi alte? P-alanina aminotransferasi (ALT) = 89 U/L che dovrebbe essere fino a 65 P-gamma-glutammiltransferasi (GGT) = 119 U/L che dovrebbe essere fino a 85 Ora, premesso che non ho avuto rapporti sessuali dall ...

