Covid: l'Italia tutta gialla e arancione, Rt scende a 0,81 (Di venerdì 23 aprile 2021) Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zonacome previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia somministrate oltre 16 milioni di dosi di vaccino anti Covid. Poco meno di cinque milioni di persone hann… - fattoquotidiano : 'PRESTO PER APRIRE' Per gli analisti della Johns Hopkins University, nel Nord Italia il tasso di crescita dei morti… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Aprile: Sicuri di aprire? “Al Nord Italia i morti di covid sono il doppio de… - ganjamanxxx1 : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Scuola Il 61,38% dei nuovi contagi ieri è bambini e ragazzi in età scolare Aumentano di +8.497 nuovi positivi… - rietin_vetrina : ADRA Italia e l’impegno nel sociale: sostegno ai terremotati, agli indigenti e alle persone con Covid -