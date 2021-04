Covid-19, Brusaferro (Iss): "Riaperture? Abbiamo un tesoretto ma serve attenzione" (Di venerdì 23 aprile 2021) L'epidemia decresce in molte regioni, incidenza a 159. Diminuiscono ricoveri in reparti e intensive, ma in rianimazione ancora sovraccarico Leggi su rainews (Di venerdì 23 aprile 2021) L'epidemia decresce in molte regioni, incidenza a 159. Diminuiscono ricoveri in reparti e intensive, ma in rianimazione ancora sovraccarico

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - occhio_notizie : Covid, 342 morti, tasso di positività al 4,7%. Brusaferro: 'L'epidemia decresce in molte regioni' - fisco24_info : Covid Italia, Brusaferro: 'Contagi giù soprattutto tra over 80': Il presidente dell'Iss in conferenza stampa: 'L'et… - fanpage : Silvio Brusaferro e Gianni Rezza hanno spiegato in conferenza stampa i dati del monitoraggio settimanale della situ… - MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: decrescono ricoveri in ospedale e in terapia intensiva #brusaferro -