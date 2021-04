Claudio Baglioni in uno scatto del passato | com’è cambiato in questi anni

(Di venerdì 23 aprile 2021) Spunta una foto disul suo profilo instagram, si tratta di unodelin. Proprio questa sera, venerdì 23 aprile, ci sarà la seconda puntata dello show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Il primo appuntamento ci ha coinvolto in maniera esilarante, ma non sono mancate le L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

E adesso? "E adesso abbiamo una puntata con, Achille Lauro e pure Francesco Totti, che è stato clamoroso. C'è molto di più rispetto al nostro esordio. Con ciascuno di loro cerchiamo ...Su cosa cerca in un uomo, invece, raccontava: 'Uno come. Vorrei un uomo con le sue caratteristiche: gentile, umile, intelligente, credente e fedele". Riuscirà a trovare quello che ...Ebbene, tra poche ore una nuova puntata ci sorprenderà, e saranno numerosi gli ospiti. Tra di loro, non possiamo non citare Claudio Baglioni, anche lui presente nello show di pio e Amedeo. Oggi, ...Dei 16 finalisti, solo otto si esibiranno nelle serate conclusive di Musicultura: due saranno scelti dai social e gli altri sei dal comitato di garanzia, composto da Claudio Baglioni, Brunori Sas, ...