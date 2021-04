Bye bye fondotinta: come truccarsi senza e le alternative da conoscere (Di venerdì 23 aprile 2021) Voglia di leggerezza? Prova ad iniziare dal make-up. Capire come truccarsi senza fondotinta (o usando un’alternativa impalpabile) è il primo step per provare ad avvicinarsi alla bella stagione eliminando gli eccessi e puntando a un look delicato e sottile, ad effetto naturale. Perché se ormai tutte abbiamo imparato quale fondotinta è meglio per la nostra pelle, che sia estate o primavera, riuscire a trovare un’alternativa alla base make-up (come una crema colorata) è sicuramente una buona strategia per creare un look uniforme e radioso, ma piacevole da indossare, anche per chi è alle prime armi o non è tanto avvezza al mondo beauty. Non pensare sia una cosa impossibile, avere una buona base anche senza fondotinta è più che possibile, la cosa importante ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021) Voglia di leggerezza? Prova ad iniziare dal make-up. Capire(o usando un’alternativa impalpabile) è il primo step per provare ad avvicinarsi alla bella stagione eliminando gli eccessi e puntando a un look delicato e sottile, ad effetto naturale. Perché se ormai tutte abbiamo imparato qualeè meglio per la nostra pelle, che sia estate o primavera, riuscire a trovare un’alternativa alla base make-up (una crema colorata) è sicuramente una buona strategia per creare un look uniforme e radioso, ma piacevole da indossare, anche per chi è alle prime armi o non è tanto avvezza al mondo beauty. Non pensare sia una cosa impossibile, avere una buona base ancheè più che possibile, la cosa importante ...

martaottaviani : Dalle statistiche, sembra che il popolo italiano non sia intimorito da tutto il #terrorismo che si sta facendo sui… - martaottaviani : Bellissimo vedere tante persone in #Sicilia in coda per farsi fare il #vaccino con dosi di #astrazeneca per non sp… - Cinzy08_ : @Hln3A @UmutBarbaros Bye bye turchia... Sto volando letteralmente ???????????? - fukingaliciccia : bye bye twitter ci si vede stasera altrimenti mi becco tutti gli spoiler dell’ultimo episodio di ??????? #TheFalconAndTheWinterSoldier - SWEATROADZ : basta me ne vado sul serio addio non ci vedremo mai più bye bye adios -