Botte alla ragazzina disabile in un parco di Roma. Le bulle filmano tutto e si vantano su Instagram (Di venerdì 23 aprile 2021) Una ragazzina disabile di 12 anni picchiata da tre ragazza in un parco di Roma. Le bulle hanno poi messo il video su Instagram vantandosi della loro vile impresa. L’episodio, avvenuto a Roma Nord, risale ai primi giorni di aprile. I pugni alla ragazzina sono stati ripresi in diretta e inviati su Instagram. Nel filmato si vede la bambina dopo l’aggressione, a terra, con la maglietta strappata, i graffi sulla faccia e sulla pancia e i lividi sui fianchi. Botte alla ragazzina al parco, ignobile aggressione Come ricostruisce Il Messaggero, inizialmente la 12enne è stata aggredita da una sola ragazza. “Una l’aggredisce per prima: la spinge, poi un pugno, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Unadi 12 anni picchiata da tre ragazza in undi. Lehanno poi messo il video suvantandosi della loro vile impresa. L’episodio, avvenuto aNord, risale ai primi giorni di aprile. I pugnisono stati ripresi in diretta e inviati su. Nel filmato si vede la bambina dopo l’aggressione, a terra, con la maglietta strappata, i graffi sulla faccia e sulla pancia e i lividi sui fianchi.al, ignobile aggressione Come ricostruisce Il Messaggero, inizialmente la 12enne è stata aggredita da una sola ragazza. “Una l’aggredisce per prima: la spinge, poi un pugno, ...

