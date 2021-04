Aviano | incidente vicino alla base Usaf | c’è una vittima

(Di venerdì 23 aprile 2021): sulla strada che porta a Pordenone scontro tra un’auto e un camion(UD), foto Vigili del FuocoErano le 10.30 circa di questa mattina quando sulla ex strada provinciale un’auto e un camion hanno avuto uno scontro frontale. Laè il conducete del primo mezzo. L’urto è stato violentissimo e l’auto è stata sbalzata per circa 30 metri, capovolgendosi. Per l’uomoguida l’impatto è stato fatale e purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto all’istante. Illeso invece il conducete del camion, per lui solo un grande choc. Il fatto è avvenuto nei pressi dell’ingresso Nord dellaaeronautica ...

Advertising

TgrRaiFVG : Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 a poca distanza dall'ingre… - Telefriuli1 : Auto si schianta contro un tir, incidente mortale ad Aviano La vettura ha impattato violentemente contro l'autoarti… - UdineseTV : Scontro fra auto e un camion: incidente mortale ad Aviano - - messveneto : Sbanda e finisce nella corsia opposta schiantandosi contro un camion: muore il conducente dell’auto -

Ultime Notizie dalla rete : Aviano incidente

Emiliano "Puglia candidata per produrre vaccini"/ "Figliuolo? Ci dice di rallentare"MORTALE AD, UN MORTO ANCHE IN PROVINCIA DI BAT Sul posto si sono recati anche i pompieri della ...Questa mattina un uomo di 42 anni è deceduto in unverificatosi ad, in provincia di Pordenone . Stando alle prime ricostruzioni, la vittima viaggiava a bordo di un'a uto che, per ...La vittima è un uomo di 42 anni di nazionalità pakistana. Aviano qualche settimana fa fu teatro di un altro incidente a causa di un cervo sulla pedemontana avianese fra le frazioni di Marsure e Costa.Un incidente mortale è avvenuto stamane in quel di Aviano, vicino alla base militare Usaf. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, attorno alle ore ...