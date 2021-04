Atp Barcellona 2021, Sinner è una macchina: batte Rublev in due set e vola in semifinale (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner continua a stupire all’Atp 500 di Barcellona 2021. Il 19enne azzurro ha vinto il match di quarti di finale contro Andrey Rublev, battuto con il punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 36 minuti al termine di una partita altalenante: l’altoatesino avrebbe potuto chiudere anche prima, ha sprecato diverse chance nel secondo parziale ma è stato come sempre freddo nel momento che conta. E la chiusura del match con un ace è emblematica della sicurezza con cui sta giocando questo talento, di tennis ma soprattutto di testa, al cospetto di un giocatore capace soltanto una settimana fa di eliminare Rafa Nadal sulla terra di Montecarlo. Adesso Sinner affronterà in semifinale il vincente del match tra Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas, fresco campione nel ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannikcontinua a stupire all’Atp 500 di. Il 19enne azzurro ha vinto il match di quarti di finale contro Andrey, battuto con il punteggio di 6-2 7-6(6) in un’ora e 36 minuti al termine di una partita altalenante: l’altoatesino avrebbe potuto chiudere anche prima, ha sprecato diverse chance nel secondo parziale ma è stato come sempre freddo nel momento che conta. E la chiusura del match con un ace è emblematica della sicurezza con cui sta giocando questo talento, di tennis ma soprattutto di testa, al cospetto di un giocatore capace soltanto una settimana fa di eliminare Rafa Nadal sulla terra di Montecarlo. Adessoaffronterà inil vincente del match tra Felix Auger-Aliassime e Stefanos Tsitsipas, fresco campione nel ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER VA IN SEMIFINALE BATTUTO RUBLEV 6-2, 7-6 (8-6) ?? - ItaliaTeam_it : SEMIFINALE! ? Jannik Sinner batte Andrey Rublev 6-2 7-6 nel torneo ATP 500 di Barcellona! RT #ItaliaTeam! ??… - Eurosport_IT : La partita perfetta di Jannik Sinner! L'azzurro batte Rublev in 2 set e si regala la semifinale a Barcellona! ????????… - Marylena_88 : RT @perchetendenza: #Sinner: Perché ha battuto 6-2, 7-6 il russo Andrey Rublev e si è qualificato per la semifinale del torneo ATP 500 di B… - andreatakeapill : RT @ItaliaTeam_it: SEMIFINALE! ? Jannik Sinner batte Andrey Rublev 6-2 7-6 nel torneo ATP 500 di Barcellona! RT #ItaliaTeam! ?? #BCNOpenB… -